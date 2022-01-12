Рим, , 23:19 — REGNUM 15 февраля 2022 года Конституционный суд Италии официально объявит о проведении в этом году в стране ряда референдумов, в том числе по вопросам легализации марихуаны и легализации эвтаназии, передает Ansa в среду, 12 января.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Необходимое число подписей для проведения обоих указанных опросов было собрано еще в 2021 году.

В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствии с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни. В 2021 году были собраны подписи для проведения референдума.

Инициаторы референдума о легализации марихуаны предлагают предлагают снять ограничения на ее выращивание в домашних условиях и использование в личных целях.