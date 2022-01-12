Минск, , 23:15 — REGNUM К уголовной ответственности в Белоруссии намерены привлечь таксиста из города Молодечно (Минская область), который за ноги вытащил сотрудницу налоговой инспекции, потребовавшей от него по окончании поездки «пройти для разбирательства в здание госоргана». Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Такси Gov.ru

По версии белорусских милиционеров, сотрудница налоговой инспекции проводила контрольные мероприятия по выявлению нелегально работающих водителей такси. Она оформила вызов через мобильное приложение, села в приехавший по её заказу автомобиль, расплатилась по окончании поездки наличными и не получила от водителя чек.

О развитии дальнейших событий в официальном сообщении сказано так: «Объяснив цель поездки и предъявив служебное удостоверение, налоговый инспектор попросила нелегального перевозчика пройти для разбирательства в здание госоргана. Тогда водитель, игнорируя требования должностного лица, не стал выходить из автомобиля и продолжил путь. На ближайшей автобусной остановке он силой, схватив женщину за ноги, вытащил её из машины и скрылся в неизвестном направлении».

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Сотрудница налоговой заявила о произошедшем в милицию. «Оперативники быстро установили личность нелегального таксиста — им оказался 45-летний житель Молодечно. Его действиям следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 УК Республики Беларусь «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — сказано в сообщении МВД.

Как «нелегальный» таксист смог приехать по вызову легально действующей службы такси — не уточняется. Вместо этого белорусские милиционеры предупредили об уголовной ответственности за «неподобающее и бесцеремонное обращение к представителям органов власти».

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