Кабул, , 23:15 — REGNUM Узбекистан сократил поставки электроэнергии в Афганистан примерно на 60% без согласования с афганской стороной. Об этом говорится в распространённом 12 января заявлении электроэнергетической компании Афганистана, передаёт информационное агентство «Шафакна».

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Сообщается, что узбекские официальные лица объяснили сокращение объёма поставок техническими проблемами, возникшими на Талимарджанской ТЭС, заявив, что в настоящее время ведётся работа по устранению неполадок, которая может занять несколько дней.

Электроэнергетическая компания Афганистана сообщает, что в результате сбоя в поставках жители 16 провинций страны столкнулись с нехваткой электроэнергии.