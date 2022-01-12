Кабул, 12 января 2022, 23:15 — REGNUM Узбекистан сократил поставки электроэнергии в Афганистан примерно на 60% без согласования с афганской стороной. Об этом говорится в распространённом 12 января заявлении электроэнергетической компании Афганистана, передаёт информационное агентство «Шафакна».

Электроэнергия
Электроэнергия
Rubaltic.ru

Сообщается, что узбекские официальные лица объяснили сокращение объёма поставок техническими проблемами, возникшими на Талимарджанской ТЭС, заявив, что в настоящее время ведётся работа по устранению неполадок, которая может занять несколько дней.

Электроэнергетическая компания Афганистана сообщает, что в результате сбоя в поставках жители 16 провинций страны столкнулись с нехваткой электроэнергии.