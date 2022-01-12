Скопье, , 23:27 — REGNUM В Северной Македонии 12 января в результате обследования 7123 образцов выявили 1822 новых носителя коронавируса, зарегистрировано 668 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались три пациента с COVID-19, зарегистрировано четыре летальных исхода, произошедших ранее.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 238 061 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8062, 211 521 пациент выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 13 478 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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