Ла-Пас, , 23:20 — REGNUM В Боливии вице-президент Дэвид Чокеуанка, а также министры иностранных дел, обороны, планирования, юстиции, образования и правительственный министр 11 января получили положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Кортеж президента Боливии © ИА REGNUM

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Заместитель министра связи Габриэла Алькон подтвердила, что все они были вакцинированы, а некоторые даже получили бустерные дозы.

Сейчас их состояние стабильное, министры находятся на изоляции и выполняют свои обязанности посредством удаленной работы.

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