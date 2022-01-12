Гродно, Белоруссия, , 23:09 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда постановила обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Гродно П. Он призывал к участию в мирных протестных манифестациях, сопротивлению при их подавлении, а также к поджогам и уничтожению киосков «Табакерка» сети приближённого к Александру Лукашенко бизнесмена.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Согласно материалам дела обвиняемый в августе-сентябре 2020 года с целью возбуждения социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности разместил в мессенджере Telegram сообщения с призывами к насильственным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сказано в публикации генпрокуратуры.

Свою вину по «экстремистской» ч.1 ст.130, а также ч.1 ст.13 и ч.1 ст.293, ч.1 ст.342 Уголовного кодекса республики подсудимый не признал. Тем не менее, уверены прокуроры, обвинение обосновано — как и наказание по приговору в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

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