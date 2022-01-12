Химки, Московская область, , 23:08 — REGNUM 12 января член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что московский клуб подписал контракт с 38-летним фланговым атакующим защитником Юрием Жирковым. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Юрий Жирков Вячеслав Евдокимов

Также сообщается, что в контракте предусмотрена опция продления контракта еще на один сезон.

В матче девятнадцатого тура РПЛ 2021/22 «Химки» сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

В прошлом сезоне Юрий Жирков, выступая за санкт-петербургский «Зенит», принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился двумя голевыми передачами.