Тирана, 12 января, 2022, 23:26 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 6757 человек выявили 1905 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 710. Об этом сообщило вечером 12 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Kevin Jasini Тирана, узкая улочка и кафе

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 224 569 случаев заражения коронавирусом, 204 709 человек излечились, скончались 3254 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 116 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 16 507, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений приходятся на Тирану.