Рим, 12 января, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Правительство Италии и власти регионов страны согласовали решение о принудительном карантине для спортивных команд в случае выявления в них значительного числа зараженных коронавирусом, передают национальные СМИ в среду, 12 января.

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Предполагается, что на карантин будут отправляться команды, где доля зараженных превысит 35%.

По данным на12 января, в Италии умерли139 872человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на313(днем ранее — на294). Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на196 224(днем ранее — на220 532). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 971 068 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены2 222 060человек (на87 921больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,81 миллионачеловек (более 77,7% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).