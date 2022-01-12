Анкара, 12 января, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Турецкий киберспортсмен Сем Болукбаси (Cem Bolukbasi), начавший карьеру в киберспортивной Formula 1 eSports Series, подписал контракт на выступление в сезоне гоночной серии «Формула-2». Об этом 12 января сообщает портал Eurogamer.

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Отмечается, что 23-летний Болукбаси будет выступать за чешскую команду Charouz Racing, которую ранее представляли гонщики Энцо Фиттипальди и Каллум Айлотт. Издание отметило, что Болукбаси — не первый киберспортсмен, совершивший «прыжок» в мир реальных автогонок, ранее подобный поворот в карьере сделал Янн Марденборо, перешедший из виртуальных гонок Gran Turismo's GT Academy в реальные Super GT.

Для справки: в 2017 и 2018 году Сем Болукбаси принял участие в сезонах киберспортивной серии Formula 1 eSports. Впоследствии он выступил в двух сезонах реальных автогонок GT4.