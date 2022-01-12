Рим, , 23:02 — REGNUM Если Сильвио Берлускони будет избран президентом Италии, леволиберальная Демократическая партия немедленно покинет коалиционное правительство страны, заявил в среду, 12 января, официальный представитель партии Энрико Борги.

Сильвио Берлускони Bandhige.com

85-летний Берлускони ранее фактически подтвердил свое желание быть избранным на пост формального главы республики, его кандидатуру могут поддержать и две другие, помимо его собственной, правоконсервативные партии.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Высказывается также предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги.

В нынешнее правительство Италии, сформированное Марио Драги в феврале 2021 года, входят леволибералы, популисты и две из трех правоконсервативных партий — Берлускони и Маттео Сальвини. Из крупных партий в оппозиции остались только «Братья Италии» (также правоцентристы).