Москва, 12 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. На космодроме Байконур новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову никто не будет рад и никто его там не ждёт, заявил 12 января глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противодействие исламистам

О своей реакции на назначение «пещерного» русофоба, нациста и поклонника боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пост министра информации и общественного развития Казахстана Дмитрий Рогозин сообщил в своём Теlegram-канале.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал Рогозин.

Аскар Умаров известен не только своими русофобскими и нацистскими заявлениями «пещерного» уровня. На сегодняшний день ему закрыт въезд на территорию России.

По некоторым данным, Аскар Умаров также принимал деятельное участие в возвращении в Казахстан и полной юридической реабилитации боевиков-исламистов, воевавших в Сирии на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).