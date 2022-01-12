Приштина, Сербия, 12 января, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В Косово 12 января в результате исследования 6360 образцов выявили 424 носителя коронавируса, признаны излечившимися 89 человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 163 683 случая заражения, не считая сербского населения края, 158 284 пациента излечились, 2992 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже несколько месяцев суточная смертность меньше одного.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 2083. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 792 805 человек, при этом произведена уже свыше 1 701 091 инъекция вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет.