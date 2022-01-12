Москва, , 22:58 — REGNUM Комик Идрак Мирзализаде стал гостем YouTube-шоу «Говорящие головы». Об этом 12 января пишет «Канобу».

Идрак Мирзализаде Цитата из видео на YouTube

В интервью Мирзализаде прокомментировал высказывание юмориста Гарика Мартиросяна в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» журналистки Ирины Шихман. По словам комика он уважительно относится к своему коллеге, однако не любит следить за ним в Сети. «…он (Гарик Мартиросян — ИА REGNUM) говорит про меня, в целом не называя, что надо следить за делами, поступками, словами и так далее. И при этом он же пришёл, чтобы обожествлять программу «Игра». Проходит неделя или две, и скандал вокруг программы «Игра» с пропагандой гомосексуализма. Просто моментально эта история вернулась к нему в том же самом русле», — считает он.

Ранее в интервью Гарик Мартиросян высказался относительно его отношения к ситуации, в которой оказался Мирзализаде, а также его депортации из России. «Плевать я хотел на всех этих комиков. У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, мерзавцы, отвратительные типы… Я никогда в жизни не буду отвечать за комиков», — заявил он.

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