Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Заместитель помощника госсекретаря США по Западным Балканам Габриэль Эскобар планирует в скором будущем посетить регион вместе с посредником ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Об этом Эскобар сообщил 12 января.

Габриэль Эскобар State.gov

«Я в скором будущем поеду в регион вместе с Лайчаком, чтобы поддержать диалог (Белграда и Приштины — ИА REGNUM). Это диалог, который ведет в Евросоюз, и мы (США) поддерживаем его», — заявил Эскобар в эфире «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) на албанском языке.

Напомним, что Эскобар ранее принял участие в разрешении конфликта, возникшего вокруг признания автомобильных номеров Сербии и сепаратистского Косово. Формально США не участвуют в переговорах о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, где в роли посредника выступает Евросоюз.