Москва, , 22:54 — REGNUM 12 января на официальном сайте московского ЦСКА был объявлен список футболистов, который отправятся с командой на первые тренировочные сборы, которые пройдет в Испании.

ЦСКА

Голкиперы: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Максим Елеев, Хердур Магнуссон, Вадим Конюхов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.

Полузащитники: Егор Ушаков, Иван Обляков, Максим Мухин, Алан Дзагоев, Эмиль Бохинен, Бахтиер Зайнутдинов.

Нападающие: Антон Заболотный, Федор Чалов, Владислав Яковлев.

Также сообщается, что полузащитник Ильзат Ахметов присоединиться к команде позже.

На данный момент ЦСКА с тридцатью набранными после девятнадцати туров очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.