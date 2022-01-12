Милан, Италия, , 22:52 — REGNUM Центр вакцинации от коронавируса в Сесто Сан-Джованни на окраине Милана по пятницам будет работать круглосуточно, сообщили местные власти в среду, 12 января.

Вакцинация против COVID-19 в Италии Russian.news.cn

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Предварительная запись не требуется. Цель продления режима работы на ночное время — сделать максимально удобным посещение центра вакцинации для еще не привитых граждан.

По данным на 12 января, в Италии умерли 139 872 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 313 (днем ранее — на 294). Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 196 224 (днем ранее — на 220 532). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 971 068 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены 2 222 060 человек (на 87 921 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 46,81 миллиона человек (более 77,7% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).