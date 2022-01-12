Сыктывкар, , 22:52 — REGNUM В 2021 году в Коми было зафиксировано 1268 пожаров, в которых поги 71 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Пожарные Moscow.mchs.ru

«Основные причины пожаров — неосторожность при обращении с огнем, неисправность газового и печного оборудования, несоблюдение техники безопасности при прогреве машины. В 2021 году на пожарах не погиб ни один ребенок. Травмы получили 40 человек, спасено при пожаре 150 человек», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в предыдущем, 2020 году, в Коми было зафиксировано 1415 пожаров, жертвами которых стали 56 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке при пожаре в жилом доме погибли 19 человек