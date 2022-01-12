Рим, 12 января, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Количество «человекодней», которые провели туристы в гостиницах Италии в 2021 году, в сравнении с докризисным 2019 годом сократилось на 148 миллионов, сообщили в национальной профильной бизнес-ассоциации Federalberghi в среду, 12 января.

Олег Кугаев ИА REGNUM

Общий показатель снизился на треть, число «человекодней» иностранных туристов — вдвое.

Участник рынка рассчитывают на поддержку правительства в период «кризиса небывалого масштаба», добавили руководители ассоциации.