Бразилиа, , 22:43 — REGNUM Сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала о бразильском футболисте Неймаре, играющего за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом 12 января пишет «Канобу».

Неймар Gustavo Gomes

Трейлер шоу «Неймар: Идеальный хаос» разделён на три части. В съёмках сериала приняли участие Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и другие звёзды футбола.

Добавим, что режиссёром сериала выступил Дэвид Шарль Родригес. Премьера шоу запланирована 25 января 2022 года на Netflix.

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