Вашингтон, 12 января, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Компания Cloud Imperium Games опубликовала новости о разработке однопользовательской кампании Squadron 42 космического симулятора Star Citizen. Об этом 12 января сообщает портал Wccftech.

Cloud Imperium Games Логотип игры Star Citizen

Издание отметило, что в очередной публикации в блоге разработчики представили нечто, уже напоминающее временную шкалу развития проекта, вместо ставшего уже привычным умолчания о том, когда игра будет выпущена. Главный операционный директор Cloud Imperium Games Карл Джонс отметил, что глава разработки Крис Робертс проводит всё больше времени с создателями Squadron 42 и что он, возможно, проведёт в стране «ещё один или два года».

«Надеюсь, это означает, что мы сможем быстрее завершить с Squadron 42. Мы хотим получить законченную игру, но она будет закончена, когда будет готова», — сказал Джонс.

В ноябре 2021 года Cloud Imperium Games сообщила, что геймеры вложили в проект Star Citizen уже более $400 млн. Отметим, что игра находится на этапе альфа-тестирования с 2013-го, некоторые геймеры в шутку называют её финансовой пирамидой МММ в игровой индустрии.