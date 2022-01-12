Милан, Италия, 12 января, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в среду, 12 января, задержали двоих граждан, подозреваемых в участии в попытке массового изнасилования в миланской площади Дуомо в новогоднюю ночь.

Steffen Schmitz Милан

Опознать подозреваемых помогли записи камер видеонаблюдения и свидетельские показания.

По делу проходят более десяти молодых людей, включая двоих несовершеннолетних, большинство из которых являются мигрантами или итальянцами в первом-втором поколениях. Они обвиняются в агрессивном поведении и «сдвоенной» попытке ограбления и группового изнасилования.