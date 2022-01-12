Киев, 12 января, 2022, 22:42 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине поступило 600 ложных сообщений о минировании школ и станций метро, сообщил 12 января руководитель украинской Национальной полиции Игорь Клименко в эфире телеканала «Рада».

Телефонный терроризм

По его словам, «заминированы» были несколько центральных станций метро в Киеве, а также все городские школы в Черкассах, Львове и Днепропетровске, который недавно переименовали в Днепр.

«В течение 12 января в полицию поступило девять ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. В настоящее время мы выясняем, кто совершает ложные вызовы о минировании», — сказал Клименко.

Он уточнил, что все звонки и сообщения были анонимными.