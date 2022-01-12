София, , 22:44 — REGNUM Участники акции протеста против ограничений из-за COVID-19 в Болгарии попытались прорваться в здание парламента в центре Софии, сообщает 12 января Associated Press.

Полиция Mark Hull

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Полиция не допустила этого, применив силу: несколько протестующих получили травмы. Силовики оцепили здание Народного собрания.

К настоящему моменту у здания парламента собрались около тысячи протестующих, требующих, чтобы в стране отменили масочный режим и систему так называемых зелёных сертификатов (документов о вакцинации или перенесённом COVID-19).

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