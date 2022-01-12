Берлин, 12 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили, что мероприятие пройдет в следующем месяце со строгими ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции и высокой заболеваемостью в Германии. Об этом сообщило издание Spiegel 12 января.

Maharepa Берлинале

Поскольку вариант Omicron быстро распространяется по всей стране, организаторы подчеркнули, что фестиваль пройдет с ограниченным количеством посетителей в соответствии с правилами социального дистанцирования. Участники должны будут предъявить доказательства вакцинации или недавнего выздоровления от COVID-19.

Берлинале пройдет с 10 по 16 февраля. По итогам мероприятия победителям конкурса будут вручены главные призы: золотой и серебряный медведи. Ввиду пандемии организаторы кинофестиваля решили сократить свою программу, так как до пандемии мероприятие проходило на протяжении 10 дней.

Фильмом открытия фестиваля станет «Питер фон Кант» французского режиссера и сценариста Франсуа Озона. Фильм представляет собой интерпретацию «Горьких слез Петры фон Кант» легендарного немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера.

Государственный министр культуры Германии Клаудия Рот заявила о проведении фестиваля, несмотря на волну омикронной инфекции: «Мы хотим, чтобы фестиваль подал сигнал всей киноиндустрии, кинотеатрам и кинозрителям, а также культуре в целом. Нам нужно кино, нам нужна культура».