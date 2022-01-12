Рим, 12 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Власти ЕС самоустранились от обсуждения важнейших актуальных вопросов мировой политики, которое ведут в настоящее время Москва и Вашингтон, отметил в своей статье для Il Giornale в среду, 12 января, итальянский публицист Джан Микалессин.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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При этом очевидно, что платить миллиарды евро за кризис (вне зависимости от того, примет ли он экономический, энергетический или военный характер) в силу географии придется именно Евросоюзу, указал автор.

В условиях, когда президент Франции не рискует брать на себя такую ответственность из-за подготовки к выборам, а правительство Германии де-факто расколото, ключевую роль могла бы сыграть Италия, полагает Микалессин.

Однако и в Риме, несмотря на регулярные телефонные переговоры премьер-министра Марио Драги с Владимиром Путиным, озабочены в первую очередь предстоящими выборами, что и приводит к внешнеполитическому «параличу» всего ЕС, добавил обозреватель.