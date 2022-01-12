Лондон, 12 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. «Челси» договорился с «Фламенго» о досрочном расторжении арендного соглашения по 25-летнему бразильскому нападающему Роберту Кенеди. Футболист в ближайшие несколько часов вернется в Лондон.

Pixabay.com «Челси»

В прошедшем сезоне, выступая за «Фламенго», Роберт Кенеди принял участие в четырнадцати матчах за бразильский клуб в рамках Серии А 2021, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В прошлом сезоне Кенеди набрал 7 (4+3) очков по системе гол+пас в 28-ми матчах за «Гранаду».

Кенеди перешел в «Челси» 22 августа 2015 года из «Флуминенсе» за 8,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.