Берлин, 12 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Миссия вооружённых сил Германии в Ираке была официально продлена на девять месяцев. Кроме того, правительство ФРГ объявило о прекращении боевых операций в Сирии. Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle 12 января.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

Бундесвер поддерживает региональные усилия по борьбе с Исламским государством в Ираке, предоставляя человеческие ресурсы, а также разведывательные самолеты и самолеты-заправщики для дозаправки в воздухе. Большинство немецких солдат в Ираке дислоцированы в северном курдском регионе страны.

По словам министра иностранных дел Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт, немецкий контингент «призван обеспечить дозаправку в воздухе, воздушный транспорт, а также сбор разведывательных данных».

В Сирии немецкие военные самолеты выполняли разведывательные полеты до марта 2020 года. 12 января кабинет министров официально исключил Сирию из списка стран, в которых разрешено действовать бундесверу. Решения кабинета министров все еще должны были быть одобрены парламентом Германии.