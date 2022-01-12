Кальяри, Италия, , 22:31 — REGNUM 12 января на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Кальяри» объявили о досрочном расторжении контракта с 35-летним центральным защитником сборной Уругвая Диего Годином.

Диего Годин Ailura

Об этом также сообщает журналист Фабрицио Романо. Отмечается, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. В ближайшее время Годин отправится в Бразилию для подписания контракта с «Атлетико Минейро».

В текущем сезоне Диего Годин принял участи в одиннадцати тура итальянской Серии А и одном матче Кубка Италии, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Аталантой».

Годин выступал за «Кальяри» с 24 сентября 2020 года после ухода из миланского «Интера» на правах свободного агента.