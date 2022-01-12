Рим, , 22:30 — REGNUM По данным на вечер среды, 12 января, в Италии умерли 139 872 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 313 (днем ранее — на 294), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии (сс) Adert

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Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 196 224 (днем ранее — на 220 532).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 7 971 068 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены 2 222 060 человек (на 87 921 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,81 миллиона человек (более 77,7% граждан страны).