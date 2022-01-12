Рим, 12 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 12 января, в Италии умерли139 872человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на313(днем ранее — на294), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

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Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на196 224(днем ранее — на220 532).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 971 068 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены2 222 060человек (на87 921больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,81 миллионачеловек (более 77,7% граждан страны).