Приштина, Сербия, 13 января, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Правительство Сербии не требовало от сепаратистских властей в Приштине организовать для сербов, проживающих в Косово и Метохии, голосование на референдуме 16 января. Об этом заявила пресс-секретарь правительства сепаратистского Косово Розафа Кельменди 12 января.

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«Наша принципиальная и великодушная позиция состоит в следующем: сербы с двойным гражданством могут голосовать дистанционно — по почте или в Канцелярии по связям с Сербией, которая работает в Косово. Гражданам Сербии мы не отказали в праве участвовать в выборах в Сербии. Хотя нужно понимать разницу между референдумом о внутреннем устройстве отдельно взятой страны и выборами», — отметила Кельменди, отвечая на вопрос «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, что 16 января в Сербии пройдет референдум о внесении дополнений в конституцию, касающихся правосудия. Южный автономный край Сербии Косово и Метохия в 2008 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, хотя в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН он является неотъемлемой частью Сербии.