Лондон, 12 января, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Британская инди-группа Metronomy выпустила оптимистичный сингл Things will be fine, который войдет в их предстоящий альбом Small World. Об этом 12 января рассказал портал The Line Of Best Fit

Официальный YouTube-канал Metronomy Вокалист Metronomy Джо Маунт в клипе на песню Things will be fine

Things will be fine появится на новом альбоме группы Small World вместе с вышедшем осенью прошлого года лид-синглом It's good to be back. Выход нового сингла состоялся вместе с релизом видео, которое фронтмен Джо Маунт описывает как «сеанс псевдо-ролевой терапии, в котором мы все вновь чувствуем себя подростками».

Small World будет следовать за альбомом 2019 года Metronomy Forever. В сентябре 2021 года Metronomy выпустили свой неожиданный коллаборативный мини-альбом Posse EP Volume 1. Релиз будущего полноформатника состоится 18 февраля.