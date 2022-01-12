Берлин, 12 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии намерено создать 148 дополнительных рабочих мест в министерствах и канцелярии. Об этом сообщило издание Spiegel 12 января.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Только министерство экономики под руководством Роберта Хабека (зеленые) должно получить 24 дополнительных места для разработки и реализации амбициозных мер в области защиты климата.

Хабек объявил на пресс-конференции, что хочет почти втрое ускорить темпы сокращения выбросов, наносящих ущерб климату. Он назвал запланированное масштабное расширение использования возобновляемых источников энергии «гигантской задачей и прекрасной возможностью».

В середине декабря 2021 года коалиция уже утвердила 176 новых должностей в комитете по бюджету. Тем не менее, оппозиция критически относится к данному шагу. «Коалиция чрезмерна и снова сомнительна с юридической точки зрения», — заявил официальный представитель парламентской группы «Союз» по вопросам бюджета Кристиан Хаазе.