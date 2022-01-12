Берлин, , 22:52 — REGNUM В прошлом году в Германии существенно возросло число заявлений о предоставлении убежища. Об этом сообщает журнал Spiegel 12 января.

Беженцы un.org

По данным Федерального управления по делам миграции и беженцев (BAMF), в 2021 году ведомство получило около 190 800 заявлений о предоставлении убежища.

Около 148 000 заявлений были поданы иностранцами, которые впервые обратились за убежищем в Германии. Около 17,5% первоначальных заявлений были поданы в отношении детей в возрасте до одного года.

Федеральное министерство внутренних дел указало, что сравнение с данными о предоставлении убежища за 2020 год не имеет особого смысла из-за глобальных ограничений на поездки для сдерживания пандемии. Тем не менее, в 2020 году в Германии было подано около 122 000 заявлений о предоставлении убежища.

В основном просители убежища являлись гражданами Сирии. По статистике BAMF, свыше 70 000 заявок были поданы выходцами из арабской страны.

Согласно информации, также увеличилось количество просителей убежища из Афганистана. В этой связи в прошлом году более 31 000 афганцев подали прошения о предоставлении убежища.