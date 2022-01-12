Алма-Ата, Казахстан, , 22:26 — REGNUM Аэропорт Алма-Аты возобновляет приём и отправку внутренних и международных авиарейсов с 21:00 мск 12 января, сообщает пресс-служба аэропорта.

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Расписание рейсов на данный момент формируется.

Кроме того, указано, что из-за комендантского часа, действующего в Алма-Ате, аэропорт будет работать с 05:00 до 18:00 мск.

Из соображений безопасности доступ в терминал воздушной гавани пока будет разрешен только пассажирам.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении ежедневных авиарейсов между Москвой и Алма-Атой с 14 января 2022 года.

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