Кембридж, Великобритания, , 22:26 — REGNUM Студия Frontier Developments отложила релиз стратегической игры на основе популярного настольного варгейма (настольная игра на военную тематику) Warhammer Age of Sigmar. Об этом 12 января сообщает портал PCGamesN.

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Ожидается, что новая стратегия в реальном времени от Frontier выйдет во второй половине 2023 года. В пресс-релизе разработчики написали, что потратят время на улучшение качества игры, что сделает её «более успешной». Отметим, что пока у поклонников Warhammer нет представления о том, что собой будет представлять эта игра по Warhammer Age of Sigmar.

Напомним, студия Frontier Developments известна как разработчик космического симулятора Elite: Dangerous, а также игр Jurassic World Evolution и Planet Zoo. Проект по Warhammer Age of Sigmar компания анонсировала в мае 2020 года.

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