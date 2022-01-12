Кембридж, Великобритания, 12 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Студия Frontier Developments отложила релиз стратегической игры на основе популярного настольного варгейма (настольная игра на военную тематику) Warhammer Age of Sigmar. Об этом 12 января сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Ожидается, что новая стратегия в реальном времени от Frontier выйдет во второй половине 2023 года. В пресс-релизе разработчики написали, что потратят время на улучшение качества игры, что сделает её «более успешной». Отметим, что пока у поклонников Warhammer нет представления о том, что собой будет представлять эта игра по Warhammer Age of Sigmar.

Напомним, студия Frontier Developments известна как разработчик космического симулятора Elite: Dangerous, а также игр Jurassic World Evolution и Planet Zoo. Проект по Warhammer Age of Sigmar компания анонсировала в мае 2020 года.