Лондон, 12 января, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 12 января в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» «Тоттенхэм» в ответном матче ½ финала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 примет «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Тоттенхэм Хотспур»

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Пьерлуиджи Голлини, Мэтт Доэрти, Дэвинсон Санчес, Джафет Тангана, Эмерсон, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Харри Уинкс, Джованни Ло Чельсо, Лукас Моура, Харри Кейн.

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маланг Сарр, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Жоржиньо, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Андре Марринером.

Предыдущая встреча «Тоттенхэма» с «Челси» завершилась уверенной победой «пенсионеров» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кай Хаверц (5' Маркос Алонсо) и Бэн Дэвис (34' автогол).