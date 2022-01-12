Берлин, , 22:51 — REGNUM Если мессенджер Telegram продолжит игнорировать законы, компании грозит блокировка на всей территории Германии, заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер 12 января. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

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Федеральное министерство внутренних дел, похоже, теряет терпение в отношении мессенджера Telegram. Ведомство серьезно задумалось о блокировании мессенджера по всей стране.

«Мы не можем исключать такую возможность», — заявила глава МВД Нэнси Файзер еженедельной газете «Die Zeit». По ее словам, блокировка является очень серьезным и явно ультимативным шагом.

«Очевидно, что предыдущие меры, в том числе предупредительное письмо федерального министерства юстиции, ни к чему не привели», — отметила Файзер.

Закон об обеспечении соблюдения требований к сети обязывает провайдеров социальных сетей удалять незаконный контент после подачи соответствующих жалоб. Таким образом, разработчик Telegram нарушает законодательство Германии, в связи с чем немецкие власти намерены принять меры по приостановке работы мессенджера на всей территории ФРГ.