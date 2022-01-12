Милан, Италия, , 22:24 — REGNUM 12 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче финала Суперкубка Италии примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Алекс Сандро, Уэстон Маккени, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Федерико Бернандески, Деян Кулушевски, Альваро Мората.

Бригада арбитров: Даниэле Довери | Даниэль Биндони | Давиде Империале.

В последний раз «Интер» и «Ювентус» играли между собой 24 октября 2021 года. Тот матч завершился со счетом 1:1. В последний раз «нерадзурри» обыгрывали «старую синьору» 17 января прошлого года в матче 18-го тура Серии А.