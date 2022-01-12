Берлин, 12 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Немецкая полиция использовала приложение для отслеживания контактов, чтобы разыскать свидетелей по местному уголовному делу. Политики предупредили, что злоупотребление приложением может подорвать общественное доверие. Об этом сообщило немецкое агентство DW 12 января.

(сс) fsHH Немецкая полиция

Власти Германии столкнулись с растущей критикой в связи с неправомерным использованием приложения по отслеживанию контактов для расследования дела.

Этот случай иллюстрирует опасения, высказанные экспертами по защите данных. Это также играет на руку группам протеста, которые решительно выступают против любых ограничений пандемии и выражают скептицизм по поводу вакцинации против COVID-19, предупреждают политики.

Инцидент произошёл в городе Майнц. В конце ноября мужчина был обнаружен мертвым возле ресторана, что побудило полицию возбудить дело.

Пытаясь разыскать свидетелей, полиции и прокурорам удалось успешно ходатайствовать перед местными органами здравоохранения о предоставлении данных из приложения Luca, в котором предоставляется информация о том, как долго люди находились в определенном месте.

Затем власти связались с 21 потенциальным свидетелем на основе данных, которые они незаконно получили из приложения.

Сообщения об этом деле, появившиеся на прошлой неделе, вызвали всеобщее возмущение.