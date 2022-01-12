Нарьян-Мар, , 22:15 — REGNUM В Ненецком автономном округе снижается коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения пишет NAO24.RU

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V ) Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным ведомства, в округе иммунитет к коронавирусу имеют 67% взрослого населения. Этот показатель складывается не только из количества вакцинированных, но и переболевших и ревакцинированных.

«Уровень коллективного иммунитета в НАО снижается, это напрямую связано с тем, что те, кто вакцинировался или переболел более года назад, не прошли повторную вакцинацию. Сегодня в регионе повторной вакцинации подлежит порядка 10 тысяч человек», — отметили в профильном департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО на лечении с COVID-19 находятся 55 человек.