Лос-Анджелес, США, , 22:13 — REGNUM Netflix официально дал «зелёный свет» проектам второй и третьей части комедийного боевика «Красное уведомление». Об этом 13 января сообщает портал Screen Rant.

Netflix (сс) Stock Catalog

Отмечается, что в проектах новых картин Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот вернутся к своим ролям. Инсайдеры сообщили, что Netflix планирует начать производство сиквела и триквела «Красного уведомления» одновременно в начале 2023 года.

Отметим, что «Красное уведомление» является самым дорогостоящим проектом в истории Netflix, по оценкам экспертов, компания вложила в производство фильма $200−250 млн. Снял картину режиссёр Роусон Маршалл Тёрбер, премьера состоялась 5 ноября 2021 года.

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