Брест, Белоруссия, , 22:11 — REGNUM Как «противоправные действия» расценила прокуратура Брестской области гражданскую активность «неустановленных лиц», разоблачивших местного прокурорского работника и нелицеприятно высказавшихся о нём. В итоге возбуждены уголовные дела, расследование которых поручено управлению Следственного комитета по Брестской области.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Согласно материалам дел неустановленное лицо 3 января 2022 года незаконно распространило на одном из деструктивных Telegram-каналов информацию о персональных данных старшего помощника Барановичского межрайонного прокурора в связи с выполнением служебных обязанностей в части поддержания государственного обвинения по уголовным делам экстремистской направленности, а также освещением результатов разбирательства в региональных телеканалах и печатных изданиях. Под этой публикацией ряд пользователей мессенджера разместил комментарии с оскорблениями в адрес прокурорского работника», — сказано в сообщении генпрокуратуры республики.

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«Противоправные действия прокуратура Брестской области квалифицировала по ч.3 ст.203−1 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — добавили в ведомстве.

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