Кутаиси, Грузия, 13 января, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Власти города Кутаиси были обвинены грузинской оппозицией в коррупции и непрофессионализме, сообщает 12 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Дорожные работы

Поводом для обвинений стала ситуация с дорожными работами в центре города. На проспекте Агмашенебели уже целых два года идут беспрерывные «реабилитационные мероприятия», в результате чего крайне затруднено движение по нему пешеходов. И утром 12 января рабочие с помощью тяжёлой дорожной техники стали ломать тротуарную плитку, чем сделали передвижение по проспекту практически невозможным. Жители утверждают, что никакой необходимости в смене тротуарной плитки не было.

Оппозиционеры заявили, что высокопоставленные чиновники правительства и сервисные компании в основном занимаются разбазариванием и хищением бюджетных средств, и по этой причине ситуация с ремонтом дорог в городе является крайне тяжёлой. Так, недавно была завершена реконструкция одной из городских площадей, обошедшаяся бюджету в 250 000 лари ($ 81 000). Однако, выяснилось, что работы были выполнены крайне некачественно, плитка уже успела деформироваться, и поэтому она должна быть уложена заново.