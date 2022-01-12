Минск, , 22:08 — REGNUM Прокуратура Заводского района города Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении проходящего срочную службу Б., которому инкриминировано «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия». В итоге, по обвинительному приговору, военнослужащему «назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца с отбыванием на гауптвахте военной комендатуры», сообщила пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

«Как установлено в ходе судебного разбирательства, Б. с 10 по 11 августа 2020 года на пр. Победителей в Минске участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, выходил на проезжую часть дороги. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия Б. не реагировал. В результате было блокировано движение автомобилей, что привело среди прочего к сбою в работе общественного транспорта», — проинформировало ведомство.

Прокуроры отметили, что среди доказательств виновности теперь уже осужденного стали фотографии, которые он разместил на своей странице в социальной сети. Обвинительный приговор оформили на основании ч.1 ст.342 Уголовного кодекса республики.

Подробнее о протестах 2020 года в обзоре: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020