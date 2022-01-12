Вашингтон, 12 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Администрация главы Белого дома Джо Байдена в феврале проведет крупнейший в истории США аукцион офшорной ветровой энергии в водах у побережья Нью-Йорка и Нью-Джерси, что отражает старания усилить развитие «зеленой» энергетики, сообщает 12 января Reuters.

Ветряная электростанция

Байден ранее пообещал бороться всеми силами с глобальным потеплением и завершить декарбонизацию американской электроэнергетики к 2035 году.

Администрация представила меморандум, где расписываются действия семи федеральных агентств, занимающихся развертыванием ветряных и солнечных проектов и созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест, что являлось краеугольным камнем избирательной кампании Байдена в 2016 году.

США 23 февраля выставят на торги шесть коммерческих договоров аренды в Нью-Йоркской бухте — мелководье между Лонг-Айлендом и Нью-Джерси. В будущем там предполагается разместить фермы, способные генерировать до 7 гигаватт электроэнергии, что достаточно для питания 2 миллионов домов.

Напомним, что в общем объёме выработки электроэнергии в США в 2020 году доля возобновляемых источников энергии впервые превысила 20%.