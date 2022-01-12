Вологда, 12 января, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Вологодские власти утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. Документ предполагает переход к стопроцентной сортировке отходов.

Александр Погожев ИА REGNUM Мусоровоз выгружает мусор

«В новой схеме предусмотрены такие механизмы и элементы обращения с отходами, которые позволят к 2030 году организовать 100%-ную сортировку отходов, а также в два раза снизить размещение отходов на полигонах, тем самым выполнить задачи нацпроекта «Экология» в Вологодской области»,— пояснил глава областного департамента природных ресурсов Дмитрий Банников.

Основные принципы новой территориальной схемы — размещение отходов только из Вологодской области, а также максимальное сохранение мест размещения отходов в муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, на разработку новой «мусорной» схемы вологодские власти потратили 8 млн рублей.