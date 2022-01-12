Прага, 12 января, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Вечером 10 января ВВС Чехии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen после получения сообщения о минировании пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair, пролетавшего над страной. Об этом сообщает изданиеvinegret.cz со ссылкой на пресс-службу Армии Чехии и Управление воздушного движения Чешской Республики.

Adrian Pingstone Boeing 737-800 компании Ryanair

Инцидент произошёл около 22.30. Поступило сообщение о бомбе на борту самолета Boeing-737 авиакомпании Ryanair, выполнявшем рейс Милан — Варшава. В течение 50 минут в воздух были подняты истребители, которые сопроводили авиалайнер до Варшавского аэропорта.

Информация о минировании самолёта оказалась ложной. В результате инцидента никто не пострадал. О том, кто сообщил об угрозе взрыва на борту, не уточняется.

Как поясняет издание, в соответствии с установленным порядком, власти Чехии поднимают в воздух истребители в случаях, если поступило сообщение о критической ситуации на борту самолёта, или когда экипаж не отвечает на вопросы диспетчера.

Аналогичная практика принята во многих странах мира. Истребитель может принудить пассажирский самолёт к посадке, или сбить его для недопущения ситуации, аналогичной терактам 11 сентября 2001 года в США.

23 мая 2021 года самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, также типа Boeing-737, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был принудительно посажен в Минске властями Белоруссии после сообщения о якобы находящейся на борту бомбе. Информация о бомбе не подтвердилась, но после посадки самолёта были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ Софья Сапега. Впоследствии Протасевич согласился сотрудничать с властями Белоруссии.